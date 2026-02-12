Трамп му порача на Нетанјаху дека нуклеарните разговори со Иран мора да продолжат

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека инсистирал на продолжување на разговорите со Иран за време на средбата со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, но предупреди дека би можел да преземе мерки против Техеран доколку не се постигне нуклеарен договор.

Лидерите се состанаа во Белата куќа додека тензиите продолжуваат да растат низ Блискиот Исток, а преговорите за ограничување на нуклеарната програма на Иран се интензивираат.

Се очекуваше Нетанјаху да изврши притисок врз Трамп да постигне договор што не само што ќе го запре збогатувањето ураниум на Иран, туку и ќе ја намали неговата програма за балистички ракети и поддршката за прокси групи како Хамас и Хезболах.

Иран навести дека е подготвен да ја ограничи својата нуклеарна програма во замена за ублажување на санкциите, но ги отфрли другите барања.

Пред состанокот во Белата куќа, иранскиот претседател Масуд Пезешкијан предупреди дека неговата земја „нема да се покори на нивните прекумерни барања“.

Посетата на Нетанјаху е негова шеста посета на САД откако Трамп се врати на функцијата – повеќе од кој било друг светски лидер.

Лидерите разговараа речиси три часа на исклучително дискретен состанок, на кој Нетанјаху беше внесен низ страничен влез, далеку од погледот на камерите.

Трамп не одржа прес-конференција со него потоа. Во објава на Truth Social, Трамп рече дека средбата меѓу лидерите била „многу добра“.

„Ништо дефинитивно не е постигнато освен што инсистирав преговорите со Иран да продолжат за да се види дали може да се постигне договор“, рече тој.

Тој додаде дека договор е негова „преференција“, но ако не може да се постигне, „ќе мора да видиме каков ќе биде исходот“.

Кабинетот на Нетанјаху соопшти дека лидерите разговарале за „безбедносните потреби на државата Израел во контекст на преговорите“ и се согласиле да продолжат со нивната „тесна координација и односи“.

Близок сојузник на Трамп, Нетанјаху долго време тврди дека Иран претставува егзистенцијална закана за безбедноста на Израел и ги притиска САД да го ограничат влијанието на Техеран во регионот.

„Премиерот верува дека сите преговори мора да вклучуваат ограничување на балистичките ракети и прекин на поддршката за иранската оска“, се вели во соопштението од кабинетот на Нетанјаху пред неговото патување.

