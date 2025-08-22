Трамп му постави нов рок на Путин

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека неговата администрација ќе знае во рок од две недели дали ќе се постигне мир во Украина, предупредувајќи дека во спротивно ќе „заземе поинаков пристап“.

Оваа изјава е последна во низата рокови поставени од Трамп за завршување на војната, кои досега поминаа без конкретни акции, пишува The Kyiv Independent.

„Во рок од две недели ќе знаеме дали ќе има мир во Украина. После тоа, можеби ќе мора да заземе поинаков пристап“, рече Трамп.

Неговиот коментар следеше по средбата со украинскиот претседател Володимир Зеленски, која се одржа само неколку дена по средбата на Трамп со рускиот претседател Владимир Путин, но без никаков напредок во преговорите.

Вчера, Трамп напиша на својата социјална мрежа Truth Social дека Украина не може да ја добие војната без напад во Русија, обвинувајќи го поранешниот американски претседател Џо Бајден дека му дозволува на Киев само да „се брани, а не да возвраќа“.

Тој исто така тврдеше дека војната немаше да се случи ако тој беше на власт, завршувајќи ја објавата со зборовите: „Интересни времиња се пред нас!“

Овие изјави значително се разликуваат од неговиот став во декември 2024 година, кога во интервју за списанието „Тајм“ предупреди дека дозволувањето на Украина да користи американско оружје за напади длабоко во Русија би била „голема грешка“ што носи ризик од опасна ескалација.

Украинскиот претседател Зеленски повика на решителна реакција од САД ако Русија одбие понатамошни мировни преговори.

„Подготвени сме за билатерален состанок. Ако Русите не се, тогаш би сакале да видиме силен одговор од САД“, рече Зеленски.