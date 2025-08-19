Трамп му шепна на Макрон, ама сè се слушна : „Путин сака договор, без разлика колку лудо звучи“

Пред средбата со лидерите на ЕУ, Зеленски и шефот на НАТО, микрофонот го фати Доналд Трамп како му шепоти на Емануел Макрон дека рускиот претседател Владимир Путин сака да постигне договор со него.

„Мислам дека сака да склучи договор“, му рече Трамп на францускиот претседател. „Мислам дека сака да склучи договор за мене, го разбираш ли тоа? Колку и да звучи лудо“, објави Си-Ен-Ен.

Трамп, исто така, се слуша како зборува за организирање трилатерален состанок со Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски, за кој јавно изјави дека верува дека ќе се случи.

