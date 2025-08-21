Трамп направи нов гаф: Азербејџан стана „Абербајџан“, а Ерменија стана Албанија

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп направи нова гаф за време на интервјуто со конзервативниот радио водител Марк Левин, зборувајќи за конфликтите за кои тврди дека ги прекинал.Осврнувајќи се на конфликтот меѓу Азербејџан и Ерменија, кој беше завршен со мировен договор потпишан во Белата куќа, Трамп погрешно го изговори името на едната од земјите, додека другата ја помеша со сосема друга земја.„Видовте што се случи со Азербејџан. Тие имаа конфликт од 30, 35 години со Албанија“, рече Трамп.Trump:The conflict between Aberbaijan and Albania was going on for 34-35 years. I got that one settled.(He meant Azerbaijan and Armenia) pic.twitter.com/Auq7UzvBEs— Clash Report (@clashreport) August 20, 2025Претходно денес, американскиот претседател изјави дека Крим е со големина на Тексас, иако тоа е исто така сосема погрешно.Патем, поради слични гафови, Трамп постојано го критикуваше својот претходник Џо Бајден во претходните четири години, кого го нарекуваше некомпетентен за функцијата претседател, обично поврзувајќи го тоа со такви изјави.Сепак, откако ја презеде Белата куќа во јануари оваа година, па дури и пред тоа, Трамп даде голем број слични гафови, како и други бизарни изјави.



