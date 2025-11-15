Трамп: Наскоро ќе започнеме со нуклеарни тестови

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Вашингтон ќе спроведе нуклеарни тестови „многу наскоро“, без да прецизира дали за време на тестовите ќе се користи боева глава.

Тврдејќи дека „други земји“ наводно веќе спроведуваат такви активности, Трамп ја опиша денуклеаризацијата како „најдобро решение“ во областа на контролата на оружјето и предложи состанок со Русија и Кина за намалување на нуклеарните арсенали.

Кон крајот на октомври, Трамп нареди итен почеток на процесот на нуклеарни тестирања, наведувајќи ги постапките на другите земји.