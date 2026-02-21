Трамп најави нови глобални царини од 10%

Претседателот на САД, Доналд Трамп изјави дека ќе воведе глобална царина од 10 проценти според трговскиот закон познат како Член 122, по одлуката на Врховниот суд на САД претходно во текот на денот, објави CNN.

Со одлука со шест наспроти три гласови, судиите пресудија дека Трамп нема овластување да воведува сеопфатни царини, повикувајќи се на вонредни економски овластувања, објави CNN. За разлика од претходните царини што ги воведе Трамп, сепак, новите царини можат да останат на сила максимум 150 дена, освен ако Конгресот не одобри продолжување. На прашањето на новинарите дали има намера да ги задржи на сила на неодредено време, Трамп рече:

„Имаме право да правиме во основа што сакаме, но мислам дека ќе почнеме да ги собираме за три дена од сега“. Трамп, исто така, им рече на новинарите дека ќе започне неколку нови истраги кои се неопходни предуслови за воведување царини според друг трговски закон познат како Член 301.