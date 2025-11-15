Трамп најави одлука за Венецуела додека се разгледуваат воени опции

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека „некако“ одлучил за следните чекори на администрацијата во однос на Венецуела, додека високите функционери трет ден по ред разгледуваа можни воени акции. Трамп, во интервју за Си-Би-Ес на авионот „Ер Форс Уан“, не откри детали за конкретните планови.

На состаноците во Белата куќа учествуваа потпретседателот Џ.Д. Венс, секретарот за одбрана Пит Хегсет, претседателот на Здружениот штаб Ден Кејн и државниот секретар Марко Рубио. Воени и разузнавачки функционери ги претставиле опциите за потенцијални операции, вклучувајќи и можни копнени напади, додека САД сè уште не ги известиле своите сојузници за намерите.

Вашингтон тврди дека венецуелскиот претседател Николас Мадуро е поврзан со криминални банди кои шверцуваат дрога кон САД, што Мадуро категорично ги негира. Во изминатите два месеца американската војска изврши напади врз најмалку 21 брод, при што загинаа најмалку 80 лица, кои според САД превезувале дрога од Јужна Америка.