Трамп најавува конкуренција со Кина: Ф-47 возможно последниот пилотиран американски ловец

По долго чекање, американските воени сили конечно започнаа со развој на шеста генерација авиони преку програмата NGAD, која ќе се претстави како F-47 – проект што бара високо внимание. Прелетите на кинески авиони од истата генерација, видени во Кина на почетокот на годината, притиснаа врз Пентагон да го забрза развојот. Трамп дополнително ја вжешти ситуацијата со изјавата дека новиот авион за воздушна доминација, познат како F-47 и произведен од Боинг, ќе ја предводи новата генерација на авијација.

Неколку години, Воздухопловните сили на САД се соочуваа со потешкотии во усвојувањето на шеста генерација авиони, додека F-22 Raptor се уште не е официјално исфрлен од употреба. Raptor останува запаметен како еден од најнапредните авиони што некогаш учествувале во вистински битки. Неговата историја включува и интересни моменти како победата на францускиот Rafale во тренинг борби и уништувањето на кинески дрон.

Новиот F-47 ќе се разликува од Raptor, бидејќи ќе ги обединува интересите на двете главни струи во американското воздухопловство – оние што преферираат управување од оператори и оние што се уште веруваат во пилотираните авиони. Така е формирана програмата NGAD – Нова програма за воздушна доминација. Според концептот кој Трамп го претстави, F-47 е тестирана платформа веќе пет години. Иако деталите се ограничени, рендерите покажуваат новина во дизајнот – канарди на предниот дел од авионот. Инсталацијата на вакви хоризонтални стабилизатори е новост за воздухопловните сили на САД.

Канардите може да ја подобрат маневрираноста, но проектот се соочува со финансиски ограничувања и ризици од изборот на Боинг како изведувач. Иако предвидени се 20 милијарди за развој, ќе има намалување на воениот буџет за осум проценти, според министерот за одбрана Пит Хегсет. Изборот на Боинг доаѓа со свои предизвици, поради тековните проблеми во компанијата, кои вклучуваат откажувања и несреќи на авиони од нивното производство.

Доделувањето на овој проект на Боинг не е само во интерес на Трамп, кој сака NGAD да биде функционална до 2030 година, туку и на Елон Маск кој активно промовира иницијативи за транзиција кон беспилотни летала. Затоа, F-47, што ја доби ознаката по 47-от претседател на САД, треба да биде поекономична од F-22, да соработува со беспилотни платформи и да биде подготвена за воздушна доминација во Азија.

