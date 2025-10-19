Трамп: Нема да ја загрозувам Америка поради Украина

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека решението за украинскиот конфликт е можно само преку политички договор што би отворил простор за економска соработка со Русија, а не преку понатамошно вооружување на Киев.

Во интервју за „Фокс њуз“ чиј водител беше Марио Бартиморо, тој рече дека нема да ја доведе во прашање безбедноста на Соединетите Американски Држави поради војна што „Америка не ја започна, ниту може да ја заврши со странско оружје“.

„Мислам дека можеме да ја решиме ситуацијата со Русија. Постои војна, но постои и голем потенцијал за трговија“, рече Трамп, додавајќи дека за време на неговиот претходен мандат имал „добар и искрен однос“ со рускиот претседател Владимир Путин.

Според него, наместо бесконечно да испраќа оружје во Украина, Вашингтон мора да се грижи за сопствената безбедност и приоритети.

„Не можеме да го предадеме целото наше оружје на Украина. Едноставно не можеме да го направиме тоа. Не можам да ги доведам Соединетите Американски Држави во опасност“, нагласи Трамп.

Тој јасно стави до знаење дека секој можен мировен договор би вклучувал одредени територијални отстапки од Киев. На прашањето дали Владимир Путин е подготвен да го заврши конфликтот без да заземе дел од украинската територија, Трамп одговори: „Па, тој ќе преземе нешто“.

Со оваа изјава, Трамп го повтори своето претходно верување дека конфликтот може да се заврши „за неколку дена“, но само ако САД го променат својот пристап и ја напуштат својата политика на воена конфронтација со Москва.

Неговиот став предизвика нов бран реакции кај американската јавност: поддржувачите го гледаат како прагматичен обид да се спречи понатамошно вклучување на САД во украинскиот конфликт, додека критичарите тврдат дека таков пристап би значел „наградување на агресијата“.

Сепак, Трамп останува доследен во своето верување дека „трговијата е секогаш подобра од војната“ и дека економските интереси, а не санкциите и оружјето, на крајот ќе доведат до стабилност во односите меѓу Вашингтон и Москва.