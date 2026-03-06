Трамп: Нема договор со Иран, само безусловно предавање

Претседателот на САД, Доналд Трамп, денес изјави дека нема да има договор со Иран „освен со безусловно предавање“, пренесува Ројтерс.

Тој додаде дека, по предавањето на сегашниот режим и изборот на „одлични и прифатливи“ лидери, САД и нивните сојузници ќе работат на „враќање на Иран од работ на уништување, правејќи го економски поголем, подобар и посилен од кога било“.

Американскиот претседател заклучи велејќи дека Иран „ќе има одлична иднина“.

Вчера Трамп исто така рече дека врховниот лидер на Иран, Али Хамнеи, не треба да биде наследен од неговиот син, Моџтаба Хамнеи, кого го опиша како „лесен“ и рече дека САД сакаат „некој што ќе донесе хармонија и мир во Иран“.