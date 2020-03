Денеска беше јавено дека Трамп се тестирал заради можна изложеност на КОРОНА ВИРУСОТ.

Предмалку светските агенции јавија дека неговите резултати се негативни, односно дека нема ВИРУС.

President Trump's physician says the President tested negative for the coronavirus. pic.twitter.com/Vv94hgC0Co

— Emel Akan (@mlakan) March 14, 2020