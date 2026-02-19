0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп зборуваше како домаќин на првиот состанок на Мировниот комитет, за време на кој зборуваше за можностите на Блискиот Исток, истакнувајќи дека бомбардирањето на Иран е сè уште активна опција за која тој ќе одлучи.

Трамп истакна дека во следните 10 дена ќе донесе одлука за потенцијален напад врз Иран, потсетувајќи на нападите на САД врз нуклеарните постројки на Иран во јуни.

„Сега можеби ќе мора да направиме чекор напред или можеби нема. Можеби ќе склучиме договор. Ќе дознаете во следните, веројатно 10 дена. Иран не може да има нуклеарно оружје. Не можете да имате мир на Блискиот Исток ако тие имаат нуклеарно оружје. Сега е време Иран да ни се придружи на патот што ќе го заврши она што го правиме. Ако ни се придружат, тоа ќе биде одлично. Ако не ни се придружат, тоа ќе биде одлично. Но, тоа ќе биде многу поинаков пат“, рече Трамп.

Според него, Иранците мора да постигнат договор бидејќи ако тоа не се случи, „ќе се случат лоши работи“.

Зборувајќи за плановите за Комитетот за мир во Газа, Трамп рече дека Индонезија, Мароко, Албанија, Косово и Казахстан испратиле војници и полиција во Меѓународните сили за стабилизација задолжени за обезбедување на повоената Газа.

Трамп рече дека Вашингтон ќе донира 10 милијарди долари на Мировниот комитет задолжен за надгледување на повоеното управување со Газа.

The post Трамп: Нема мир ако Иран има нуклеарно оружје, а јас ќе одлучам за напад врз Техеран за 10 дена appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: