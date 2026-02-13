Трамп: Неуспехот на преговорите би имал трауматски последици за Иран

Американскиот претседател Доналд Трамп во вторник изјави дека очекува договор со Иран да биде постигнат во текот на следниот месец и го предупреди Техеран дека неуспехот во разговорите би можел да има „трауматски“ последици, пренесе Ал Арабија.

Трамп им рече на новинарите во Белата куќа дека разговорите треба да завршат „многу брзо“ и нагласи дека е неопходен договор за да се избегнат „многу трауматски“ последици за Иран, според Блумберг.

На прашањето на новинарите колку долго ќе траат разговорите, Трамп рече дека тие треба да бидат завршени во текот на следниот месец.

„Не треба да трае долго. Мислам дека ќе се случи брзо. Треба да се договорат многу брзо“, рече американскиот претседател.

Трамп се осврна на американските воздушни напади врз иранските нуклеарни постројки во јуни минатата година, велејќи дека тоа е обид за наметнување договор.

Американскиот претседател рече дека средбата со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху била „многу добра“ и дека израелскиот лидер „ги разбира неговите намери“, но нагласи дека конечната одлука зависи од него.

На прашањето дали Нетанјаху сака да ги прекине разговорите, Трамп рече дека немало никакво споменување за тоа.

САД и Иран ги одржаа своите први разговори минатиот петок во Оман, додека централната точка на спор меѓу двете земји останува збогатувањето на ураниум на Иран.

Вашингтон, исто така, сакаше да ја вклучи ракетната програма на Иран и поддршката за вооружените групи во регионот во разговорите, но Техеран одбива да преговара за прашања надвор од неговата нуклеарна програма.