Трамп: Не ви треба прекин на огнот туку траен мир!

Трамп за време на состанокот со Володимир Зеленски ја повтори својата желба да го заобиколи прекинот на огнот и да премине директно кон мировен договор.

„Не мислам дека ви е потребен прекин на огнот. Знаете, ако ги погледнете шесте договори што ги договорив оваа година, сите беа во војна, не направив никакви прекини на огнот“, рече тој. „Знам дека можеби е добро да има, но исто така можам да разберам, стратешки, зошто едната или другата земја не би го сакале тоа. Имате прекин на огнот и тие градат, градат и градат, а можеби не го сакаат тоа.“ Запрашан за безбедносните гаранции за Украина, Трамп рече: „Ќе им дадеме многу добра заштита, многу добра безбедност.“