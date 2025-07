Трамп: Не постигнав никаков напредок во разговорот со Путин

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера им изјави на новинарите дека не постигнал никаков напредок во врска со завршувањето на војната во Украина за време на разговорите со рускиот претседател Владимир Путин.„Имавме повик. Беше прилично долг разговор. Разговаравме за многу работи, вклучително и за Иран. Разговаравме за војната со Украина и не сум задоволен од тоа“, рече Трамп пред да замине на настан во Ајова.На прашањето дали постигнал напредок со Путин за време на разговорите, Трамп одговори: „Не, денес воопшто не постигнав никаков напредок со него“.[Q]: What was your call with Vladimir Putin today accomplished?President Trump: We had a call. It was a pretty long call. We talked about a lot of things, including Iran. And we also talked about, as you know, the war with Ukraine. And I’m not happy about that.[Q]: Did you… https://t.co/f3Yb379dfb pic.twitter.com/8gtZ9ITZ8v— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 3, 2025Двајцата лидери разговараа еден час, фокусирајќи се на војната на Русија во Украина и ситуацијата на Блискиот Исток. Телефонскиот повик беше нивниот шести разговор откако Трамп ја презеде функцијата во јануари.Советникот на Кремљ, Јуриј Ушаков, претходно во текот на денот им изјави на новинарите дека Путин рекол дека „Русија ќе продолжи да ги остварува своите цели“ во војната против Украина. „Нашиот претседател рече дека Русија ќе ги остварува своите цели, особено со решавање на причините што доведоа до сегашната ситуација и дека нема да се откаже од тие цели“, додаде Ушаков.Белата куќа не објави официјален транскрипт од разговорот, а Трамп не коментираше понатаму за разговорот. Откако ја презеде функцијата, Трамп се обидува да посредува во прекин на огнот меѓу Украина и Русија, но без успех. И покрај двете рунди разговори меѓу Киев и Москва, Путин одби да спроведе прекин на огнот, наведувајќи ги своите максималистички барања.Зголемени напади врз УкраинаИако Трамп изрази фрустрација од континуираната руска агресија, неговата администрација не воведе нови санкции ниту презеде чекори за директен притисок врз Кремљ. Пораката на Путин дојде во услови на зголемени руски напади со беспилотни летала и ракети низ Украина, во кои во последните недели загинаа стотици цивили.Нападите уништија бројни инфраструктурни објекти. Русија ја засилува својата офанзива и покрај повторените повици од Киев, Вашингтон и европските лидери за безусловно примирје.



