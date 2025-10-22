Трамп: Не сакам бесмислена средба со Путин

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека не сака да одржи бесмислена средба со својот руски колега, Владимир Путин.Американскиот лидер изјави дека сè уште не донел никаква одлука за можна средба со Путин, за која беше објавено дека ќе се одржи во унгарската престолнина Будимпешта.„Не сакам да имам бесмислен состанок“, рече 79-годишникот, нагласувајќи ја потребата од цел и конкретни резултати во какви било разговори со Кремљ.Trump on his possible meeting with Putin:I don’t want to have a wasted meeting.We have not made a determination. pic.twitter.com/Cs9QIm1zmJ— Clash Report (@clashreport) October 21, 2025Во друг коментар во врска со меѓународните економски односи, Трамп рече дека Индија нема да купува „многу“ нафта од Русија и дека Индијците значително го намалуваат увозот од Москва.Овие изјави доаѓаат во време кога беше објавено дека напорите за нова средба меѓу двајцата по онаа во Алјаска се суспендирани.Инаку, Трамп се сретна со својот украински колега, Володимир Зеленски, во Белата куќа пред неколку дена.