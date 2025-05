Трамп објавио увођење двоструких тарифа на увоз челика.

0 SHARES Сподели Твитни

„Ќе воведеме зголемување на царините за 25 отсто. Ќе ги зголемиме царините за американскиот челик од 25 на 50 отсто, што дополнително ќе ја заштити американската индустрија за челик“, рече тој на митинг во Пенсилванија.

Во февруари, Трамп ги зголеми царините за челик и алуминиум на фиксни 25 отсто „без исклучоци или откажувања“ во еден од неговите први потези за да им помогне на индустриите кои се борат со странска конкуренција.

Царините ќе се применуваат на милиони тони челик и алуминиум увезени од Канада, Бразил, Мексико, Јужна Кореја и други земји кои извезуваат во САД без царина.

