Трамп: објави во твит – Сумамед е решението!! Според него комбинацијата на лекарства кои се всушност состав на СУМАМЕД, добро познато лекарство на нашите простори, бидејќи е од Хрватска, може да предизвика најголем пресврт во историјата на здравството.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains – Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020