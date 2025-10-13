Трамп објави купување на 28 „нови и убави бомбардери Б-2“, израелските парламентарци беа воодушевени

За време на своето обраќање во Кнесетот, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека оваа година САД ќе нарачаат 28 нови стратешки бомбардери Б-2 Спирит, кои беа користени за бомбардирање на нуклеарните постројки на Иран.Според Доналд Трамп, американските воздухопловни сили моментално имаат 19 авиони Б-2, од кои седум беа користени во нападот врз Иран.„Тие се прекрасни авиони, но не знаев дека се способни да го прават она што го прават. Само што нарачавме 28 од нив, само малку подобрена верзија“, рече Трамп.
Trump:We ordered 28 more B-2 bombers. A little updated version.I thought they were pretty planes, I had no idea they could do what they did. pic.twitter.com/OEPDdYtfpc— Clash Report (@clashreport) October 13, 2025
Тој истакна дека покрај новите 28 бомбардери Б-2, нарачани се речиси стотина други авиони, на што израелските парламентарци реагираа со одобрување.Американските воздухопловни сили воспоставија многу тесна соработка со израелските воздухопловни сили, при што целиот состав на израелските воздухопловни сили е формиран од авиони произведени во САД.