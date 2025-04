Трамп објаснува зошто е намален бројот на туристи кои сакаат да ги посетат САД

0 SHARES Сподели Твитни

Значително е намален бројот на странски туристи кои доаѓаат во Соединетите Американски Држави.Најголем пад е забележан кај посетителите од Западна Европа.Според последните податоци, меѓународните пристигнувања во САД минатиот месец биле за 12 отсто помали во споредба со истиот период минатата година.Уште поголем пад е забележан кога се во прашање туристите од Западна Европа, што предизвика загриженост во туристичкиот сектор.Reporter: On it tourism there has been a steep drop-off off in international travel to the United States. It was down 12% last month and it down even more from western Europe. Why do you think there are fewer people suddenly that want to travel to the United States? Pres.… pic.twitter.com/IAJbEZpVui— Acyn (@Acyn) April 23, 2025На прашањето на новинарите зошто се помалку луѓе сакаат да патуваат во Америка, актуелниот американски претседател Доналд Трамп даде краток коментар.„Можеби ова има малку врска со национализмот, мислам. Но, тоа не е голема работа“, рече 78-годишникот.Тој исто така додаде дека силниот долар може да влијае на овие случувања.„Знаете, Кина секогаш ќе се труди да го задржи слабиот долар. Истото важи и за Јапонија“, рече американскиот лидер, навестувајќи дека силната американска валута може да ги поскапи патувањата за странските туристи.



