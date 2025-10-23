Трамп одлучи да удри во самата срж на воената економија на Русија

0 SHARES Сподели Твитни

САД воведоа нови санкции насочени кон две од најголемите руски нафтени компании, Роснефт и Лукоил, во обид да извршат притисок врз Москва.„Секој пат кога разговарам со Владимир, водам добри разговори, а потоа тие не водат никаде. Тие едноставно не водат никаде“, рече претседателот Доналд Трамп по состанокот со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, на кој разговараа за мировните преговори.Најавата за санкции дојде еден ден откако Трамп објави дека планираната средба со рускиот претседател Владимир Путин во Будимпешта ќе биде одложена на неодредено време. Претходно вчера, Русија започна интензивна бомбашка кампања во Украина во која загинаа најмалку седум лица, вклучувајќи деца.Трамп: Чекавме долго времеАмериканскиот министер за финансии Скот Бесент објасни дека новите санкции се потребни поради „одбивањето на Путин да ја заврши оваа бесмислена војна“. Тој тврдеше дека овие нафтени компании ја финансираат „воената машина“ на Кремљ. „Сега е време да се запре убивањето и за итно прекин на огнот“, рече Бесент.Зборувајќи заедно со Руте во Овалната соба, Трамп го критикуваше Путин дека не е сериозен во врска со постигнувањето мир, истакнувајќи дека се надева оти овие санкции ќе помогнат во постигнувањето мир. „Едноставно почувствував дека дојде времето. Чекавме долго време“, рече тој.Тој го нарече пакетот санкции „огромен“ и додаде дека тие би можеле брзо да бидат укинати ако Русија се согласи да ја запре војната. Руте го пофали воведувањето санкции, велејќи дека „се врши поголем притисок“ врз Путин. „Мора да се изврши притисок врз него, и токму тоа го направи денес“, рече Руте.Овој потег доаѓа во време кога клучните разлики меѓу мировните предлози на САД и Русија стануваат сè појасни. Трамп посочи дека клучна точка на сопнување е одбивањето на Москва да ги прекине борбите по сегашната фронтова линија. Американскиот државен секретар Марко Рубио објави дека САД сè уште сакаат средба со Русија.Важноста на Роснефт и Лукоил за руската економијаДвете руски нафтени компании извезуваат 3,1 милиони барели нафта дневно. „Роснефт“ е одговорен за речиси половина од вкупното производство на нафта во Русија, што претставува 6% од глобалното производство, според проценките на британската влада.Нафтата и гасот се двата главни извозни производи на Русија, а меѓу најголемите купувачи на Москва се Кина, Индија и Турција. Трамп, исто така, ги повика овие земји да престанат да купуваат руска нафта во обид да извршат економски притисок врз Кремљ.Потегот на Трамп беше пофален од британската министерка за надворешни работи Ивет Купер, која рече дека санкциите на САД се „добредојдени“. Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, објави на Сју дека разговарала со Бесент по телефон за „недостатокот на посветеност на Русија кон мировниот процес“.Таа, исто така, го пофали новиот пакет санкции одобрен од Европската Унија, кој вклучува забрана за увоз на руски течен природен гас. „Со претстојното усвојување на 19-тиот пакет на ЕУ, ова е јасен сигнал од двете страни на Атлантикот дека ќе продолжиме да вршиме колективен притисок врз агресорот“, напиша таа.

Самитот во Алјаска не даде никакви резултатиСе очекуваше Руте да разговара во Белата куќа за план од 12 точки формулиран од европските сојузници во НАТО и Киев, кој би вклучувал замрзнување на сегашните фронтовски линии, враќање на депортираните деца, како и размена на затвореници меѓу двете завојувани земји.Планот, исто така, вклучува фонд за закрепнување од војната за Украина, како и јасен пат за Украина да се приклучи кон Европската Унија, како и зголемена воена помош за Киев и економски притисок врз Москва.Порано оваа недела, Трамп изјави дека не сака „залудна средба“ со Путин во Будимпешта, сугерирајќи дека главната точка на сопнување е одбивањето на Москва да престане да се бори по сегашните линии на фронтот. Последен пат се сретна со Путин во Алјаска на самит за кој Белата куќа се надеваше дека ќе стави крај на конфликтот. Наместо тоа, борбите продолжија.Подготвителниот состанок меѓу американскиот државен секретар Марко Рубио и рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, исто така, е одложен. Трамп постојано ги поддржува предлозите за замрзнување на борбите по сегашните фронтовски линии. „Нека престане како што е. Реков: запрете и запрете на постојните линии. Одете дома. Престанете да се борите, престанете да убивате луѓе“, нагласи Трамп.Русија се спротивстави на идејата, а портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека „конзистентноста на ставот на Русија не се менува“, осврнувајќи се на нејзината желба украинските сили да го напуштат регионот Донбас во источна Украина.Нафтата е крвотокот на РусијаНовите американски санкции не се шлаканица по раката, туку удар во стомакот на воената економија на Москва, бидејќи нафтените гиганти „Роснефт“ и „Лукоил“ се двата мотори што пумпаат пари низ воените вени на Русија, пишува „Скај њуз“ . Нафтата е крвотокот на Русија, а Министерството за финансии на Трамп само го прекина протокот на крв.Но, секој удар фрлен во рингот доаѓа со ризик од нанесување болка врз себе, а постои и потенцијал за колатерална штета. Белата куќа се обложува дека геополитичките придобивки на крајот ќе ги надминат домашните болки.Европската Унија брзо го повтори ставот на Вашингтон, додавајќи ограничувања за увоз и затегнувајќи ги дупките во законите за превоз. Брисел јасно сигнализираше дека е на страната на Трамп. Двете страни од Атлантикот знаат дека Москва ќе ја искористи секоја неслога и ќе се протне низ пукнатините.Санкциите се стратешки ризикСостанокот во Овалната соба обезбеди соодветна дипломатска позадина. Трамп повтори дека го откажал самитот со Путин затоа што „не сакал да има бесмислен состанок“. Руте ја играше улогата на лојален сојузник, двапати нарекувајќи го американскиот претседател „единствениот што може да го направи ова“.Санкциите на американскиот претседател се повеќе од казна, тие се стратешки коцкање за да се принуди Путин да склучи мир, но маргината за грешка е многу мала, предупредува „Скај њуз“. Доколку цените на енергијата пораснат или единството на алијансата се распадне, Трамп би можел да се најде во тешка ситуација.

