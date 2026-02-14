Трамп од базата на американските специјални сили: Благодарение на вас, Америка е почитувана, светот се плаши од нас

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп ја посети базата Форт Браг на американската армија и разговараше со припадниците на специјалните сили на американската армија за операцијата за апсење на Николас Мадуро, наведувајќи ја потребата

Посетата на Трамп на базата Форт Браг, каде што се стационирани најелитните единици на американската армија, кои учествуваа во операцијата за апсење на венецуелскиот претседател Николас Мадуро, беше искористена за потребите на изборната кампања.

„Нашата војска, ако демократите дојдат, ќе биде сериозно оштетена. Но, ја обновивме за време на мојот прв мандат, а сега ја правиме посилна, поголема и подобра од кога било досега. Регрутацијата е неверојатно огромна“, рече Трамп.

Тој истакна дека со помош на американската војска, „Америка повторно победува и Америка повторно е почитувана“. „Можеби најважно е што непријателите ширум светот се плашат од нас. Тие се плашат од нас. И знаете, не сакам да кажам страв“, рече Трамп, смирувајќи ги сите собрани.

Тој зборуваше за американската операција „Полноќен чекан“, односно бомбардирањето на нуклеарните постројки во Иран, нагласувајќи дека ниедна друга земја во светот не би можела да спроведе таква операција.

„И замислете, секоја од тие бомби од 100.000 фунти, ја погодува својата цел, што е отвор за воздух што оди директно во објектот. Ниту една друга земја во светот не можеше да го направи она што го направивме ние. Ниту една друга земја нема оружје. Ниту една друга земја нема вештина. Ниту една друга земја нема храброст и ниту една друга земја нема извонредни воини што ги имаме ние“, рече Трамп.

Според него, американската армија ја докажала својата глобална супериорност со апсењето на венецуелскиот претседател Николас Мадуро.

„И беше неверојатна ноќ. Луѓето го видоа тоа. Никогаш не виделе нешто слично. Знаете, тоа е доста воена земја. Беше голема база, една од најголемите бази во Јужна Америка, каде што живееше Мадуро. И за неколку минути се најде во хеликоптер кој беше изнесен оттаму. Мораа да поминат низ челични врати. Овие момци пробија низ секоја врата. Стигнаа до него пред да стигне до големиот сеф. Но, ни тоа немаше да функционира бидејќи имаа опрема да го уништат за неколку минути, но тој никогаш не стигна таму. Сè се случи толку брзо. Замислете, за неколку минути кога луѓето ќе сфатат што се случило, ќе погледнат нагоре и ќе видат хеликоптер како се враќа кон носачите на авиони“, рече Трамп.

