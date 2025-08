 Трамп: Она што го прави Русија е одвратно

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на САД, Доналд Трамп, повторно го изрази своето незадоволство од Русија поради нејзиниот последен смртоносен напад врз Киев.„Русија, мислам дека она што го прави е одвратно. Мислам дека она што го прави Русија е многу тажно. Многу Руси умираат“, им рече Трамп на новинарите во Белата куќа. Тој повтори дека САД планираат да воведат нови санкции врз Москва, но не даде детали.“I think it’s disgusting what they’re doing. I think what Russia is doing is very sad.”President Trump called out Russia during remarks in the Oval Office. Early on Thursday, explosions rocked Kyiv during a massive Russian attack on the city. https://t.co/bwkjOjfUJS pic.twitter.com/yMmqdDE7XO— ABC News (@ABC) August 1, 2025„Не знам дали санкциите го мачат“, рече Трамп, мислејќи на рускиот претседател Владимир Путин.Претседателот на САД објави дека неговиот специјален пратеник Стив Виткоф ќе отпатува во Москва по посетата на Израел, каде што ќе разговара за ситуацијата во Газа со израелските претставници. „Тој оди во Русија. Верувале или не“, рече тој.Во меѓувреме, високиот американски дипломат Џон Кели му рече на Советот за безбедност на Обединетите нации дека Трамп дал рок до 8 август за постигнување договор за прекин на огнот во Украина. „И Русија и Украина мора да преговараат за прекин на огнот и траен мир. Време е да се постигне договор. Претседателот Трамп јасно стави до знаење дека ова мора да се направи до 8 август“, рече Кели.Одделно, американскиот државен секретар Марко Рубио објасни дека по шест месеци чекање за дипломатска соработка, Трамп наскоро ќе биде принуден да одлучи колку активно ќе ги продолжи своите напори за прекин на огнот ако едната страна одбие да прифати прекин на огнот.Рубио потврди дека американските и руските претставници воделе приватни разговори за војната во Украина, но Вашингтон не забележал „никаков напредок“ во разговорите.



Пронајдете не на следниве мрежи: