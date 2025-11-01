Трамп: Орбан ми побара изземање од санкциите за руската нафта, но не го доби

Американскиот претседател Доналд Трамп потврди дека унгарскиот премиер Виктор Орбан побарал изземање од новите американски санкции насочени кон рускиот нафтен сектор, но дека тоа барање било одбиено, пренесе Индекс повикувајќи се на изјавата на Трамп во авионот „Ер форс уан“.

„Премиерот побара изземање. Не го одобривме, но тој е мој пријател“, изјави Трамп.

Санкциите, насочени кон руските компании „Роснефт“ и „Лукоил“, предвидуваат и секундарни мерки за нивните странски купувачи, меѓу кои се Индија, Кина и дел од земјите од Централна Европа.

Орбан, кој следната недела ќе го посети Вашингтон на својот прв билатерален состанок со Трамп по неговото враќање на власт, претходно изјави дека ќе побара изземање бидејќи, како што рече, замената на руската нафта би предизвикала економска криза во Унгарија.

И покрај војната, Орбан продолжи да одржува блиски односи со Москва, оценувајќи дека и САД и Русија сакаат крај на конфликтот, но дека Украина и Европската унија го попречуваат мирот.