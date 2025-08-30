Трамп остро реагира на одлуката за царини: Судот е премногу политизиран

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот апелациски суд пресуди дека повеќето царини наметнати од американскиот претседател Доналд Трамп се нелегални, отворајќи го патот за потенцијална правна пресметка што би можела да ја потресе агендата на надворешната политика.Одлуката влијае на „реципрочните“ тарифи на Трамп воведени врз повеќето земји во светот, како и на тарифите врз Кина, Мексико и Канада.Со одлука од 7-4, Апелациониот суд за Федералниот округ го отфрли аргументот на Трамп дека царините биле дозволени според Законот за вонредни економски овластувања, нарекувајќи ги „неважечки и спротивни на законот“.Одлуката нема да стапи на сила до 14 октомври, за да ѝ се даде време на администрацијата да побара интервенција од Врховниот суд.Трамп ја критикуваше одлуката и судот, велејќи дека „доколку ѝ се дозволи да остане на сила, оваа одлука буквално ќе ги уништи Соединетите Американски Држави“.„Тие денес, како високо политизиран Апелациски суд, погрешно рекоа дека нашите царини треба да бидат укинати, но знаат дека Соединетите Американски Држави на крајот ќе победат“, напиша тој.„Ако овие царини некогаш бидат укинати, тоа би била целосна катастрофа за земјата. Тоа би нè направило економски слаби, а ние треба да бидеме силни“, додаде тој.Трамп ги оправда царините врз основа на Законот за меѓународни економски овластувања во вонредни ситуации (IEEPA), кој му дава на претседателот овластување да дејствува против „невообичаени и вонредни“ закани.Трамп прогласи национална вонредна состојба во трговијата, тврдејќи дека трговските нерамнотежи претставуваат закана за националната безбедност на САД. Но, судот пресуди дека воведувањето царини не е во надлежност на претседателот и дека одредувањето даноци е „суштинско овластување на Конгресот“.Доколку Врховниот суд одлучи да го разгледа случајот, неговите девет судии ќе треба да одлучат дали царинската програма на Трамп претставува вишок на претседателските овластувања или е доволно заснована на законот и овластувањата на претседателот.Иако апелациониот суд му зададе удар на претседателот, Белата куќа може да се утеши од фактот дека само тројца од единаесетте судии на судот се назначени од републиканци.Врховниот суд има шест судии назначени од републиканците, вклучувајќи тројца избрани од самиот Трамп

