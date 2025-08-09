Трамп открива дека договорот меѓу Русија и Украина предвидувал размена на територија: Тие ќе добијат нешто, ќе изгубат нешто

0 SHARES Сподели Твитни

За време на денешното обраќање до медиумите, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека мировниот договор меѓу Украина и Русија ќе вклучува размена на територии.Обраќањето на Трамп по средбата со азербејџанскиот претседател Илхам Алиев беше дочекано со негодување во Украина.„Па, тоа е територија за која се води борба три и пол години. Значи, го разгледуваме тоа, но всушност сакаме да вратиме дел од територијата. Ќе вратиме дел. Ќе размениме дел. Ќе има размена на територија во корист на двете страни“, рече Трамп.Од зборовите на американскиот претседател не е можно да се разбере кои територии ќе му припаднат на Киев, а кои на Москва, но ситуацијата на терен е таква што руската армија го контролира Кримскиот полуостров, целиот регион Донбас и делови од Луганската, Запорошката и Херсонската област.Од друга страна, оваа изјава се толкува во духот на подготовка за средбата меѓу Трамп, Зеленски и Путин во Обединетите Арапски Емирати, која американските медиуми ја најавија за следната недела.

