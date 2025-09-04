Трамп откри дека ја гледал парадата во Кина: „Прекрасна и многу импресивна церемонија“

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека ги гледал прославите на Денот на победата во Кина, вклучувајќи ја и воената парада, и дека била прекрасна и импресивна.

„Кога го направија тоа што го направија, мислев дека е прекрасна церемонија. Мислам дека беше многу, многу импресивно. Но, ја разбрав причината зошто го направија тоа. И се надеваа дека ќе гледам. И гледав“, рече Трамп како одговор на новинарско прашање за собирот на меѓународните лидери на настанот.

„Мојот однос со сите нив е многу добар“, рече Трамп, истакнувајќи дека „ќе откриеме колку е добар во следната недела или две“.

Вчера на плоштадот Тјенанмен во Пекинг се одржа голема воена парада по повод 80-годишнината од победата во Втората светска војна. На настанот беа претставени најсовремени оружја – беспилотни летала, хиперсонични ракети, борбени авиони и за прв пат, ново оружје, како што се подводни беспилотни летала и противбродски ракети. Трамп во објава на социјалните мрежи рече дека се надева дека кинескиот претседател и прекрасниот кинески народ ќе имаат одличен и долг ден на прослава.

Медиумите објавија дека Трамп, исто така, им упатил „најтопли поздрави“ на руските и севернокорејските лидери во својата објава, истакнувајќи дека тие „коваат заговор против Соединетите Американски Држави“.