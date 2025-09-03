Трамп откри неверојатна информација: Израел имал целосна контрола врз Конгресот на САД

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Израел ја изгубил „целосната контрола“ врз Конгресот, промена што ја опиша како „неверојатна“.Во интервју за десничарскиот „Дејли Колер“, Трамп беше прашан за неговите ставови за намалувањето на поддршката на републиканците за Израел. Тој рече дека Израел има најсилно лоби во Конгресот што некогаш го видел и дека е изненаден што неговата моќ е ослабена.„Израел имаше најсилно лоби во Конгресот од било што, тело или компанија, корпорација или земја што сум ја видел досега. Денес немаат толку силно лоби. Тоа е неверојатно. Имаа целосна контрола врз Конгресот, а сега ја немаат, знаете, малку сум изненаден што го гледам тоа“, рече Трамп.Администрацијата на Трамп отворено го поддржуваше Израел и направи малку или ништо за да го спречи неговиот континуиран геноцид во Газа.Сепак, сè поголем број републиканци, вклучувајќи ги и поддржувачите на Трамп, станаа критични кон безусловната поддршка на Америка за нападот на Израел врз енклавата.

