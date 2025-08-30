Трамп отпушта 500 работни места во Глобал Медиа Агенција – Гласот на Америка и РСЕ се на удар

Администрацијата на Трамп отпушта повеќе од 500 работни места во Гласот на Америка (ВОА) и други служби финансирани од владата, изјави Кери Лејк, функционерка за медиуми на администрацијата.

Лејк го објави овој потег еден ден откако федерален судија ја блокираше нејзината одлука за отстранување на Мајкл Абрамовиц од функцијата извршен директор на ВОА, објави АП. Американскиот окружен судија Ројс Ламберт пресуди во посебна пресуда дека републиканската администрација не ја исполнила неговата наредба за враќање на ВОА.

Ламберт во четврток пресуди дека Абрамовиц не може да биде отстранет од својата позиција без одобрение на мнозинството од Меѓународниот советодавен одбор за јавни радиодифузери. Отстранувањето на Абрамовиц едноставно би било спротивно на законот, рече Ламберт, која беше назначена на позицијата од поранешниот претседател Роналд Реган. Лејк објави на социјалните мрежи дека нејзината агенција започнала процес за намалување на својата работна сила, што би резултирало со елиминација на 532 работни места.

Таа додаде дека чекорите ќе ѝ помогнат на агенцијата да функционира подобро за да може Гласот на Америка повторно да се слушне во странство и таму каде што е најважен. Група вработени во агенцијата кои поднесоа тужба за да го блокираат затворањето на Гласот на Америка изјавија дека овој потег ќе им даде на нивните колеги 30 дена да престанат да им ги исплаќаат платите и бенефициите. Во јуни, известувања за отпуштање беа испратени до повеќе од 600 вработени во агенцијата, а Абрамовиц беше ставен на административен одмор, заедно со речиси сите вработени во Гласот на Америка. Американската агенција за глобални медиуми е исто така одговорна за Радио Слободна Европа и Радио Слободна Азија (кои се прогласени за странски агенти во Русија), како и за Радио Марти, кое емитува вести на шпански јазик за Куба, потсетува АП.