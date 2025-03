Трамп: Очекувам брз прекин на огнот во Украина и последователни територијални договори

0 SHARES Сподели Твитни

Преговорите за прекин на огнот, предводени од САД и претседателот Доналд Трамп, забрзано се одвиваат во последниве недели, со фокус на утврдување на јасно дефинирани територијални граници кои би биле прифатливи за двете засегнати страни. Американскиот претседател Трамп изрази надеж дека наскоро ќе биде постигнат целосен прекин на огнот во Украина. Во разговорите кои се одвиваат во Овалната соба, Трамп изјави дека очекува договорат да вклучи и поделба на украинските територии помеѓу Москва и Киев. „Во овој момент, се работи на постигнување договор за распределба на териториите,“ изјави Трамп, кој неодамна разговараше со руските и украинските лидери, Путин и Зеленски.

Запрашан од медиумите дали САД размислуваат за воведување санкции против Русија поради нејзините воени активности во Украина, Трамп одговори: „Па, тие се борат меѓусебно.“ Во последно време, овие дипломатски дијалози предизвикаа доста контроверзии, посебно затоа што се гледаат како потенцијален пресврт од досегашната политика на САД, која ја поддржува украинската целост и суверенитет.

Администрацијата на Трамп се соочува со интензивен притисок од меѓународната заедница поради можноста за територијални отстапки кон Русија. Украинскиот претседател Зеленски упорно инсистира на повраток на сите територии кои се под руска контрола, додека од страна на Русија постоечките понуди не се сметаат за задоволителни.

Во меѓувреме, Европската Унија, иако го поддржува напорот за завршување на конфликтот, изразува загриженост поради можната поделба на Украина. Тие истакнуваат дека од клучно значење е да се зачува територијалниот интегритет на Украина, со оглед на можните долгорочни импликации од ваквите решенија.

