Трамп: Очекувам Зеленски да биде подготвен да „потпише“; предлагаме модел на територијални отстапки

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека очекува украинскиот претседател Володимир Зеленски да биде подготвен да „потпише нешто“ како дел од мировниот процес со Русија.

Тој нагласи дека верува во подготвеноста и на Зеленски и на рускиот претседател Владимир Путин да се движат кон прекин на конфликтот во Украина. „Зеленски добива сè што му е потребно за да започне мировниот процес“, рече Трамп.

Тој рече дека САД предлагаат модел што вклучува одредени територијални отстапки од страна на Киев, но и потенцијално враќање на одредени области на Украина од страна на Русија.

Трамп нагласи дека „територијалните размени“ се можни и дека ова сценарио би можело да донесе придобивки за двете страни, иако „прашањето за териториите е многу комплицирано“. „Не сакам да го користам терминот „последна шанса за мир“, но овој момент би можел да биде многу значаен“, рече тој, зборувајќи за претстојната руско-американска дипломатска иницијатива.

Шефот на Белата куќа повтори дека ќе се сретне со Владимир Путин „многу наскоро“ и дека интересот за средбата е взаемен. Додаде дека средбата би се одржала уште порано доколку немало безбедносни ограничувања. „Наскоро ќе го објавам датумот и локацијата на разговорите, верувам дека ќе ви се допадне“, рече Трамп.

Американскиот претседател, исто така, рече дека верува оти рускиот претседател Владимир Путин „му се допаѓа“ специјалниот пратеник на Белата куќа, Стив Виткоф, кој неодамна ја посети Москва во подготовка за самитот САД-Русија. „Мислам дека на Путин му се допаѓа Виткоф. Тие добро се сложуваат и тоа му помага на процесот“, им рече Трамп на новинарите во Белата куќа.