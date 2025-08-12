Трамп планира да создаде „армија“ за смирување на протестите, составена од војници од Националната гарда

0 SHARES Сподели Твитни

Администрацијата на претседателот Доналд Трамп разгледува планови за формирање „Единица за брз одговор при домашни граѓански немири“ составена од стотици членови на Националната гарда, со задача брзо распоредување во американските градови соочени со протести или други немири, пишува „Вашингтон пост“.Планот предвидува 600 војници да бидат во постојана готовност за да можат да бидат распоредени за максимум еден час, се наведува во документите.Тие би биле поделени во две групи од по 300 војници и стационирани во воени бази во Алабама и Аризона, со надлежност над областите источно и западно од реката Мисисипи, соодветно.Проекциите за трошоците во документите покажуваат дека таквата мисија, доколку биде одобрена, би можела да чини стотици милиони долари ако воените авиони и екипажи исто така мора да бидат во состојба на готовност 24 часа на ден. Транспортот на трупите со комерцијални авиони би бил поевтин, се вели во документите.Предлогот претставува уште едно можно проширување на подготвеноста на претседателот Доналд Трамп да користи вооружени сили на американска почва. Се потпира на одредба од американскиот Кодекс што му дозволува на врховниот командант да ги заобиколи ограничувањата за употреба на војската во рамките на Соединетите Американски Држави.Документите, означени како предлог пред конечна одлука, се обемни и содржат детални дискусии за можните социјални последици од воспоставувањето на таква програма. Тие се составени од претставници на Националната гарда и имаат временски печат од крајот на јули до почетокот на август.Фискалната 2027 година е најраниот датум кога програмата би можела да се воспостави и финансира преку редовниот буџетски процес на Пентагон, се наведува во документите, иако останува нејасно дали иницијативата би можела да започне порано преку алтернативен извор на финансирање.Исто така, не е јасно дали предлогот веќе е споделен со министерот за одбрана Пит Хегсет.Иако повеќето команди на Националната гарда имаат тимови за брза реакција во нивните матични држави, предлогот што го разгледува администрацијата на Трамп би вклучувал преместување на трупите од една држава во друга.Националната гарда го тестираше концептот пред изборите во 2020 година, држејќи 600 војници во состојба на готовност во Аризона и Алабама додека земјата се подготвуваше за можно политичко насилство.Тестот следеше по месеци немири во градовите низ целата земја, предизвикани од убиството на Џорџ Флојд од страна на полицијата, што доведе до распоредување на Националната гарда на бројни локации.Трамп, кој тогаш се приближуваше кон крајот на својот прв мандат, сакаше да распореди активни борбени трупи, додека министерот за одбрана Марк Т. Еспер и други претставници на Пентагон инсистираа наместо тоа да се користи Националната гарда, која е обучена да реагира на граѓански немири.Трамп ја користеше војската за домашни цели како малкумина од неговите претходници.Тој го стори тоа овој понеделник, кога одобри мобилизација на 800 припадници на Националната гарда на Вашингтон за зголемување на полициската активност во Вашингтон, што, според него, е неопходно за борба против насилниот криминал.Податоците што ги чува полицијата во Вашингтон покажуваат дека ваквите инциденти се во опаѓање, додека градоначалникот го нарече потегот „вознемирувачки и без преседан“.

