Трамп повторно бара Нетанјаху да биде помилуван

Американскиот претседател Доналд Трамп повторно го повика израелскиот претседател Исак Херцог да му даде „помилување“ на премиерот Бенјамин Нетанјаху, односно да го ослободи од обвиненијата за корупција, велејќи дека премиерот не треба да има ништо на ум освен војна со Иран.

„Претседателот Херцог мора да му даде помилување на Биби (прекар Натанјаху) денес. Не сакам ништо да му пречи на Биби освен војната со Иран… Херцог е срам… пет пати ми вети дека ќе му даде помилување на Биби“, рече Трамп денес во интервју за израелската телевизија Н12, пренесува Ројтерс.

Канцеларијата на претседателот Исак Херцог сè уште не одговорила на наводните изјави на Трамп.