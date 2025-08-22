Трамп повторно ги изненадува сите со бизарна изјава: „Знам повеќе за марихуаната од кој било човек“

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот Доналд Трамп се пофали дека знае „повеќе за тревата од кој било човек“ за време на фотосесија со припадници на Националната гарда во Вашингтон, додека зборуваше за разубавување на главниот град на САД.Трамп го посети објектот на американската паркова полиција во Анакостија во четвртокот вечерта за да им се заблагодари на локалните и федералните органи за спроведување на законот за нивните напори во она што тој го нарече „историска операција за спасување на главниот град на нашата нација од криминал, крвопролевање, хаос, беда и уште полошо“.Минатата недела, претседателот објави дека ја става полицијата во Вашингтон под директна федерална контрола и распоредува околу 800 припадници на Националната гарда во градот, и покрај фактот дека криминалот е во опаѓање во последните години.Според администрацијата на Трамп, најмалку 465 лица се уапсени во последните две недели откако започна федералното преземање на власта од страна на претседателот, кое градоначалничката на Вашингтон, Муриел Баузер, го критикуваше како „невидено“ и „авторитарно“.

Trump: I know more about grass than any human being anywhere in the world. pic.twitter.com/MGcuTST6b7 — Clash Report (@clashreport) August 21, 2025

Зборувајќи пред околу 300 мажи и жени од полициската станица во Вашингтон, Националната гарда, Истрагите за домашна безбедност и други федерални агенции, Трамп рече дека планира да ги реновира парковите во Вашингтон, а потоа започна бизарен монолог за тоа како „е многу добар со марихуаната“.„Имам многу терени за голф низ целиот свет. Знам повеќе за тревата од кој било човек, мислам, било каде во светот. И ќе ја пресадиме целата трева во вашите паркови, ќе поставиме сосема нови системи за наводнување, најдоброто што може да се купи со пари“, рече Трамп.Тој додаде дека тревата во парковите во Вашингтон ќе изгледа исто како во Аугуста, Џорџија, каде што се одржува турнирот Мастерс.„Ќе изгледа како Августа. Ќе изгледа, што е уште поважно, како Националниот голф клуб Трамп. Тоа е уште подобро“, рече тој. „Ќе имаме сосема нова, прекрасна трева.“Потоа Трамп продолжи: „Знаете, како и сè друго, тревата има живот. Дали го знаевте тоа?… А тревата овде умре пред околу 40 години. Значи, ќе ги обновиме сите ваши паркови, и тоа ќе се случи брзо.“Тој исто така вети дека за шест месеци, или најдоцна за една година, главниот град ќе биде „максимално разубавен“.Освен Трамп, на настанот присуствуваа и државниот обвинител Пам Бонди, секретарката за внатрешна безбедност Кристи Ноем, секретарот за внатрешни работи Даг Бургум и американската обвинителка за Вашингтон Џанин Пиро. На полицајците и војниците им беше понудена пица од локален ресторан и бургери подготвени во Белата куќа.Парковите во Вашингтон не се единственото место што Трамп се обидува да го разубави. Во Белата куќа, тој изгради нова тераса во Ружичњак, чадори што ги испрати од Мар-а-Лаго и нов озвучување.Трамп таа вечер зборуваше и за своите планови за изградба на нова балска сала во Белата куќа, истакнувајќи: „Тие бараат балска сала 150 години, но никогаш немале човек од недвижнини за претседател“.



