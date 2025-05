Трамп повторно го отвора Алкатраз

0 SHARES Сподели Твитни

Доналд Трамп изјави дека ѝ наредил на владата повторно да го отвори и прошири некогашниот затвор Алкатраз, сместен на остров близу мостот Голден гејт во Сан Франциско. Тој кажа дека Америка премногу долго е преплавена со „злобни и насилни престапници кои ги повторуваат своите дела“.

„Повторното отворање на Алкатраз ќе служи како симбол на закон, ред и правда“, напиша Трамп на својата социјална мрежа.

Водечките демократи кажаа дека предлогот на Трамп не е сериозен. Затворот со максимално обезбедување познат како Карпа беше затворен во 1963 и оттогаш е туристичка атракција.

„Денеска му наредив на Бирото за затвори, заедно со министерството за правда и ФБИ, повторно да го отвори Алкатраз, да го обнови и прошири. Затворот ќе стане дом на најбезмилосните и најнасилни американски престапници“, кажа Трамп.

Алкатраз првично бил поморска утврда, а во почетокот на 20. век бил претворен во воен затвор. Министерството за правда го презел во 1930-тите, по што бил вклучен во федералниот затворски систем и тука лежеле некои од најозлогласените американски гангстери, како Ал Капоне. Алкатраз бил затворен зашто натамошното работење било прескапо и експертите велат дека повторното отворање ќе чини многу пари.

„Во постојните федерални затвори има многу слободни места, па нема потреба од нов затвор. Алкатраз имал репутација на строг затвор и Трамп сака да испрати порака дека неговата влада ќе биде цврста со криминалот“, изјави Габриел Џек Џин, професор по право на Универзитетот Калифорнија.

