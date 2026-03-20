ТРАМП ПОВТОРНО НАПРАВИ ЦИРКУС ВО БЕЛАТА КУЌА! Ја донесе јапонската премиерка до ѕидот и ѝ го покажа „експонатот“, таа во шок прсна од смеа (ВИДЕО)

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека морал да го изненади Иран со напад, исто како што направи Јапонија во Перл Харбор.

Таквата изјава не е ништо нечуено од Трамп, но тој ја кажа додека седеше до јапонскиот премиер Санае Такаичи во Белата куќа вчера .

На прашањето од новинарите зошто сојузниците на САД, вклучително и Јапонија, не биле однапред информирани за нападот , Трамп рече дека не сакаат да откриваат премногу информации.

Тој рече дека САД започнале моќен изненадувачки напад за да го одржат елементот на изненадување и додаде дека Јапонија најдобро знае колку е важно изненадувањето, алудирајќи на нападот врз Перл Харбор: „Кој знае повеќе за изненадувањето од Јапонија?“

За време на посетата на Белата куќа, Трамп му покажа на јапонскиот премиер и експонат во кој се исмејува неговиот претходник, Џо Бајден .

Имено, Трамп поставил автопен, односно уред за автоматско потпишување , таму каде што требало да биде портретот на Бајден.

Со тоа, тој алудираше на сенилноста на Бајден, имплицирајќи дека поранешниот американски претседател не можел самиот да ги потпише документите .

Според видеата што циркулираат на социјалните мрежи, а кои беа објавени и од Белата куќа, се чини дека премиерот Такаичи се насмеал на гестот на Трамп .

