Трамп повторно шокира, тврди дека го спасил светот од катастрофа: „Јас спречив нуклеарна војна“

Американскиот претседател Доналд Трамп ги опиша Пакистанците како „брилијантен народ“ и изрази силна желба за проширување на билатералната трговија, а воедно си ја презеде заслугата за спречување на, како што рече, речиси нуклеарен конфликт меѓу Пакистан и Индија.Во интервју за „Фокс њуз“, Трамп рече дека неговата интервенција им помогнала на двете нуклеарно вооружени земји да се извлечат од работ на војна по период на интензивна воена ескалација.„Требаше да биде нуклеарна војна, мислам, или нешто многу блиску до неа… А сега сите се среќни“, рече Трамп, осврнувајќи се на тензиите меѓу јужноазиските соперници. „Беа испукани ракети, се случи одмазда и двете страни брзо ескалираа.“Трамп ги истакна дипломатските напори на неговата администрација „зад сцената“ како клучни за запирање на кризата и рече дека ангажманот преку трговија е дел од неговата стратегија за градење мир.„Им реков на моите луѓе: јавете им се сега – ајде да почнеме да тргуваме сега“, рече тој.Претседателот рече дека имал „одлични разговори“ со пакистанското раководство и изрази оптимизам за идната соработка. „Тие сакаат да тргуваат. Тие се брилијантни луѓе и прават неверојатни производи. Ние не тргуваме многу со нив“, рече Трамп.

