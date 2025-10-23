Трамп потврди дека урива дел од Белата куќа за да изгради балска сала, иако претходно вети поинаку

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека постојната структура на Источното крило на Белата куќа мора да се сруши за да се изгради нова балска сала вредна 250 милиони долари.Екипите почнаа да рушат делови од структурата во понеделник, а двајца претставници на администрацијата претходно му кажаа на американскиот партнер на Би-Би-Си, Си-Би-Ес, дека таа ќе биде целосно срушена до викендот.Ова означува значително проширување на градежниот проект најавен во текот на летото. Трамп претходно изјави дека доградбата на неговата балска сала нема да „ја наруши постојната зграда“.Тој ги отфрли обвинувањата дека не бил транспарентен во врска со обемот на работата, велејќи им на новинарите во среда: „Мислам дека сме биле потранспарентни од кој било друг досега“.Белата куќа служела како историски дом на американскиот претседател два века. Источното крило е изградено во 1902 година, а последен пат е реновирано во 1942 година.Тоа е делот од Белата куќа што содржи канцеларии за првата дама и другиот персонал, како и состаноци и специјални настани.Трамп рече дека зградата претрпела неколку промени во текот на годините и „се променила многу, многу од својот оригинален изглед“. Тој додаде дека „никогаш не се сметало за нешто големо“ и дека промените се посакувани „најмалку 150 години“.

