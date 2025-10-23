Трамп потврди: Откажана средбата со Путин

Американскиот претседател Доналд Трамп го откажа планираниот самит со рускиот претседател Владимир Путин во Будимпешта, велејќи дека не верува дека разговорите ќе ги дадат посакуваните резултати. Трамп го објави ова за време на состанокот со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, во Белата куќа во четврток, велејќи дека планираниот самит во Унгарија „не се одвивал како што треба“.

„Не чувствував дека ќе стигнеме таму каде што треба да бидеме, па затоа го откажав“, рече тој. Сепак, Трамп не ја исклучи можноста за одржување разговори со Москва на подоцнежен датум. „Но, ќе го направиме тоа во иднина“, додаде тој, без да прецизира кога или каде би можел да се одржи таков состанок.

Останатите изјави на Трамп: Дојде време за нови санкции врз Русија, новите санкции не мора нужно да го охрабрат претседателот Владимир Путин да седне на преговарачка маса. Страните во конфликтот во Украина треба да ги утврдат своите сегашни позиции по линијата на контакт и да ги прекинат непријателствата. Трамп верува дека Русија наводно сака да воспостави контрола врз цела Украина и не сака да дозволи такво сценарио. За време на администрацијата на Џозеф Бајден, САД глупаво му даваа оружје на Киев бесплатно, САД продаваат оружје на НАТО, а не на Украина. Украина наводно користи европски ракети за напад длабоко на руска територија, но не и на американски. Трамп очекува Путин и Зеленски да покажат здрав разум. Кинескиот лидер Си Џинпинг би можел да влијае на текот на украинскиот мировен процес, Кина и Русија не можат да бидат сојузници по природа. САД не се против идејата на Русија за продолжување на ограничувањата поврзани со договорот СТАРТ.