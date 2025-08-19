Трамп потврди средба „лице в лице“ меѓу Путин и Зеленски

0 SHARES Сподели Твитни

Владимир Путин се согласил да одржи разговори лице в лице со Володимир Зеленски за да разговара за мировен договор во Украина, според Доналд Трамп и европските лидери, иако Москва не го потврдила ова.Според странските медиуми, развојот на настаните се случил по еден ден напната дипломатија во Белата куќа, во кој Трамп ја отфрли можноста за прекин на огнот, додека Зеленски и неговите сојузници се залагаа за безбедносни гаранции поддржани од САД како дел од секој долгорочен договор.Украинскиот претседател изјави дека по разговорите, безбедносните гаранции за Киев ќе бидат „формализирани“ во рок од 10 дена.„По завршувањето на состаноците, го повикав претседателот (Владимир) Путин и започнав подготовки за состанок, на локација што ќе се одреди дополнително, меѓу претседателот Путин и претседателот Зеленски“, напиша Трамп на својата платформа Truth Social, додавајќи дека ќе следи трилатерален состанок на кој ќе биде вклучен и американскиот претседател.Британскиот премиер Кир Стармер и германскиот канцелар Фридрих Мерц се појавија за да ја потврдат средбата.Мерц им изјави на новинарите: „Американскиот претседател разговараше со рускиот претседател по телефон и тие се согласија дека ќе има средба меѓу рускиот претседател и украинскиот претседател во следните две недели“.Но, канцеларот предупреди: „Не знаеме дали рускиот претседател ќе има храброст да присуствува на таков самит. Затоа, потребно е убедување.“Путин, од своја страна, изјави дека е отворен за „идејата“ за директни разговори со Украина додека разговарал по телефон со Трамп, според руската новинска агенција Тас, но немаше потврда дека средбата ќе се одржи.Претходно, Зеленски изјави дека Украина е подготвена да се сретне со Русија во „секаков формат“ и дека територијалните прашања ќе бидат разгледани билатерално со рускиот претседател.Средбата во понеделникот се одржа откако Трамп се сретна со Путин во Алјаска и рече дека сега одговорноста ќе биде на Зеленски да се согласи на отстапки за кои рече дека би можеле да ја завршат војната.Трамп, кој само минатата недела ја предупреди Русија за „многу сериозни последици“ доколку Путин не се согласи на прекин на огнот, јасно стави до знаење дека го променил својот став.Во меѓувреме, по средбата со лидерите на Германија, Велика Британија, Франција, Италија, Финска, Европската Унија и НАТО, Трамп напиша на својата платформа „Truth Social“ дека имало дискусии за безбедносните гаранции и „какви гаранции ќе понудат европските земји, во координација со Соединетите Американски Држави“.И францускиот претседател Емануел Макрон рече дека разговорите не вклучуваат предавање на територија од Киев на Русија.

