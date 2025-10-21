Трамп потпиша договори вредни 8,5 милијарди долари со Австралија: Целта е да се ослободиме од зависноста од Кина

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп и австралискиот премиер Ентони Албанезе во понеделник потпишаа договор за критични минерали и ретки земни метали, за кој Албанезе рече дека вклучува планови за проекти во вкупна вредност до 8,5 милијарди долари.„Австралија и Соединетите Американски Држави ќе придонесат со една милијарда долари во следните шест месеци, а проектите се веднаш достапни“, рече Албанезе за време на средбата со Трамп во Белата куќа.Но, Белата куќа потоа издаде информативен лист во кој се наведува дека земјите ќе инвестираат повеќе од три милијарди долари во критични проекти за минерали во текот на следните шест месеци. Договорот е опишан како „рамковен“.Белата куќа, исто така, соопшти дека Банката за извоз и увоз на Соединетите Американски Држави ќе издаде седум писма на интерес за финансирање во износ поголем од 2,2 милијарди долари, со што ќе се отклучи вкупна инвестиција до 5 милијарди долари.CNBC побара од Белата куќа и од кабинетот на австралискиот премиер појаснување за несовпаѓањето помеѓу она што го кажа Албанезе и она што го напиша весникот.Рамковниот договор меѓу Австралија и САД доаѓа во време кога администрацијата на Трамп се стреми да воспостави синџир на снабдување за критични минерали и ретки земни елементи што не зависи од Кина.Ретките земни елементи се подмножество на критични минерали. Тие се користат за производство на магнети, кои се клучни влезни елементи во американските платформи за оружје, производството на полупроводници, роботиката и електричните возила, меѓу другото.Кина доминира во глобалниот синџир на снабдување со ретки метали, особено во рафинирањето и преработката. Соединетите Американски Држави зависат од Пекинг за увоз на ретки метали. Австралија, близок сојузник на САД, е една од ретките земји во светот, освен Кина, која преработува ретки метали.Албанезе рече дека ќе има три групи заеднички проекти меѓу двете земји, во кои ќе бидат вклучени компании како што е Алкоа.САД ќе инвестираат во преработка на ретки земни елементи во Австралија, рече премиерот. Еден проект е заедничко вложување меѓу Австралија, САД и Јапонија, рече тој.„Она што се обидуваме да го направиме тука е да ги искористиме можностите што постојат“, изјави Албанезе за новинарите.Пентагон ќе инвестира во изградба на рафинерија за галиум со капацитет од 100 метрички тони годишно во Западна Австралија, според Белата куќа. Алкоа во август објави дека ја истражува изводливоста на проект за галија со Јапонија во една од рафинериите за алумина на компанијата во Западна Австралија.„За околу една година, ќе имаме толку многу критични минерали и ретки земни елементи што нема да знаете што да правите со нив“, изјави Трамп пред новинарите. САД, исто така, работат со други земји за да изградат синџир на снабдување што не зависи од Кина, рече претседателот.Кина објави строга контрола врз извозот на ретки метали претходно овој месец, туркајќи ги Пекинг и Вашингтон на работ на обновена трговска војна. Трамп се закани со 100% царини за кинески стоки почнувајќи од 1 ноември или порано ако Пекинг не попушти.„Ни се заканија со ретки земји, а јас им се заканив со царини, но можев да им се заканам и со многу други работи, како што се авиони“, рече Трамп во понеделник.

