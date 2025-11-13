Трамп потпиша договор за прекин на најдолгата блокада на владата во историјата на САД

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп потпиша договор со кој се стави крај на најдолгото затворање на владата во историјата на САД, по што Претставничкиот дом гласаше за деблокирање на помошта во храна, исплата на плата од стотици илјади федерални работници итн.

Претставничкиот дом, во кој доминираат републиканците, го усвои пакетот со 222 гласови „за“ и 209 „против“, при што поддршката на Трамп во голема мера ја одржа неговата партија обединета и покрај жестокото противење од демократите.

Потписот на Трамп на законот, одобрен од Сенатот претходно оваа недела, ќе ги врати федералните вработени по 43-дневното затворање на работата уште во четврток, иако не е јасно колку брзо ќе продолжат целосните владини услуги и операции.

„Никогаш не смееме да дозволиме ова повторно да се случи“, рече Трамп.

Договорот го продолжува финансирањето до 30 јануари, оставајќи ја федералната влада на добар пат да продолжи да додава околу 1,8 трилиони долари годишно на својот долг од 38 трилиони долари.

„Се чувствувам како да повторно доживеав епизода од „Сајнфелд“. Поминавме 40 дена, а сè уште не знам каков беше заплетот“, рече републиканскиот претставник Дејвид Швајкерт од Аризона, споредувајќи го начинот на кој Конгресот се справи со затворањето со несреќите во популарната американска комедија од 1990-тите.

„Навистина мислев дека ова ќе трае околу 48 часа: луѓето ќе го имаат својот дел, ќе имаат момент да направат бес и ние ќе се вратиме на работа“, додаде Швајкерт.

Од друга страна, обновувањето на купоните за помош во храна за милиони семејства ќе ослободи простор во буџетот на домаќинствата за трошење, бидејќи сезоната на божиќно пазарување започнува со полн интензитет.

Многу економисти проценуваат дека затворањето го намалило бруто домашниот производ за повеќе од една десетина од процентен поен во текот на секоја од приближно шесте недели затворање, иако се очекува поголемиот дел од таа загуба на производството да биде надоместена во наредните месеци.

