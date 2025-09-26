Трамп потпиша извршна наредба за продажба на TikTok, апликацијата преминува во американски раце

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп потпиша извршна наредба со која се прогласува дека неговиот план за продажба на американските операции на TikTok, во кинеска сопственост, на американски и глобални инвеститори ќе ги исполни барањата за национална безбедност во законот од 2024 година.Според наредбата објавена од Белата куќа, договорот вклучува „интензивно следење на ажурирањата на софтверот, алгоритмите и потоци на податоци“.Уредбата, исто така, го одложува до 20 јануари спроведувањето на законот со кој се забранува апликацијата, освен ако нејзините кинески сопственици не ја продадат.Потпретседателот Џ.Д. Венс изјави дека новата американска компанија ќе биде проценета на околу 14 милијарди долари, што ја става цената на популарната апликација за кратки видеа далеку под проценките на некои аналитичари.Кинеската матична компанија на TikTok, ByteDance, моментално се проценува на повеќе од 330 милијарди долари, според новиот план за откуп на акции.TikTok придонесува со мал процент од вкупните приходи на компанијата.Според проценките на аналитичарите, TikTok вреди помеѓу 30 и 40 милијарди долари без својот алгоритам.Во наредбата на Трамп се наведува дека алгоритмот ќе биде преквалификуван и следен од безбедносните партнери на американската компанија, а работењето на алгоритмот ќе биде под контрола на новото заедничко вложување.Трамп рече дека кинескиот претседател Си Џинпинг навестил дека ги одобрува плановите.„Ова ќе биде под американска контрола во секое време“, рече Трамп.Кинеските медиуми прикажуваат поинаква слика за договорот со TikTok, сугерирајќи дека ByteDance ќе продолжи да игра водечка или оперативна улога.

