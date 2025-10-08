Трамп по осми пат изјави дека е разочаран од Путин

Претседателот на САД, Доналд Трамп, јавно го изрази своето разочарување од постапките на Владимир Путин по осми пат. За време на состанокот со канадскиот премиер Марк Карни во Белата куќа, американскиот лидер изјави дека завршувањето на војната на Русија против Украина може да се покаже како потешко од постигнувањето мир на Блискиот Исток, каде што тврдеше дека договорот е веќе блиску.

„Ова е лудо – едноставно лудо. Мислев дека ова ќе биде едноставно прашање. Имам добри односи со Путин и мислев дека ова може да се реши. Многу сум разочаран од него бидејќи мислев дека ова ќе биде лесно да се реши, но се покажа дека е веројатно уште покомплицирано од Блискиот Исток“, забележа Трамп. Тој додаде дека, според неговите податоци, 7.812 луѓе, претежно воен персонал, биле убиени во борбите во Украина минатата недела.

Ова е осми пат американскиот претседател да изрази разочарување од Путин. Тој првпат го кажа тоа на 1 јули, по телефонскиот повик со лидерот на Кремљ. На 8 јули, Трамп го повтори своето „разочарување“ и објави планови за снабдување на Украина со дополнително оружје. На 15 јули, тој истакна дека е „разочаран, но сè уште комуницирам“.

На 28 јули, Трамп повтори: „Многу сум разочаран од претседателот Путин. Ќе видиме како ќе се развиваат работите“, додека се закани дека ќе го скрати рокот од 50 дена што претходно му го даде на Путин за да ја заврши војната во Украина. На 2 септември, американскиот лидер ја повтори истата фраза: „Многу сум разочаран од него. Секогаш сме имале одлични односи, но сум разочаран“.

На 25 септември, Трамп го повтори своето разочарување за време на состанокот со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, повикувајќи го да престане да купува руска нафта. На 30 септември, разговарајќи со новинарите, тој уште еднаш изјави: „Толку сум разочаран од Владимир Путин. Мислев дека ќе заврши со ова“.

Трамп претходно изјави дека Путин е „во својата четврта година во која води војна што требаше да заврши за една недела“ и ја нарече Русија „хартиен тигар“. Тој ја опиша руската економија како „колапсирачка“ и изрази верување дека Украина е способна воено да ја победи Русија.

Од почетокот на својот втор претседателски мандат, Доналд Трамп активно се обидува да ја заврши војната на Русија против Украина. Тој му се закани на Кремљ со нови санкции и постави рокови за мировен договор, но по истекот на тие рокови, не беа воведени санкции. Трамп разговараше со Путин неколку пати по телефон, а во август дури и се сретнаа лично во Алјаска.

Руската страна постојано ги отфрлаше предлозите за прекин на огнот, поставувајќи јасно неизводливи услови, а по преговорите лице в лице на највисоко ниво, дури и ги интензивираше нападите врз цивилната инфраструктура на Украина.