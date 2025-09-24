Трамп по средбата со Зеленски: Русија е „хартиен тигар“, Украина може да си ја врати целата територија

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека украинските сили ги надминале сите очекувања во борбата против Русија. Неговите коментари беа дадени за време на состанокот со украинскиот претседател Володимир Зеленски на маргините на Генералното собрание на ОН во Њујорк, а потоа дополнително разјаснети во објава на неговата социјална мрежа Трут соушл.

На состанокот, Трамп истакна дека Украина „врши многу добра работа“ во запирањето на „таа многу голема армија“, нарекувајќи го тоа „прилично неверојатно“. Тој потсети дека војната требало да заврши за „три, четири дена“, а фактот што сè уште трае е „недостиг на успех за Русија“. – Русија не изгледа многу истакнато, борејќи се три и пол години многу тешко, и изгледа дека нема да заврши уште долго време, додаде Трамп.

Од своја страна, Зеленски му се заблагодари на Трамп за неговиот личен напор да ја запре војната, велејќи дека ќе го информира за ситуацијата на бојното поле. Тој тврди дека украинските сили повторно презеле контрола над 360 квадратни километри, опколиле 1.000 руски војници и сакаат да направат размена на заробеници. Зеленски повторно побара посилен притисок и санкции врз Москва.

Во објава на неговата платформа, Трамп ги зацврсти своите ставови, тврдејќи дека по целосното разбирање на воената и економската ситуација меѓу Украина и Русија, тој верува дека Украина, со поддршка на Европската Унија, е во позиција да се бори и да ја „ОСВОИ цела Украина назад во нејзината оригинална форма“.

Со време, трпение и финансиска поддршка од Европа, а особено од НАТО, враќањето на оригиналните граници од каде што започна оваа војна, е многу реална опција“, напиша Трамп. Тој ја нарече Русија „хартиен тигар“ и истакна дека руската економија е во „ГОЛЕМА економска неволја“.