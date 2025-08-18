Трамп: Прекинот на огнот во Украина не е неопходен за преговори за мир

Американскиот претседател Доналд Трамп денес во Овалната соба, каде што се сретна со украинскиот претседател Володимир Зеленски, изјави дека прекинот на огнот во Украина не е неопходен за преговори за завршување на војната.

На прашањето на новинарите дали сепак ќе има сериозни последици за Русија ако не се постигне прекин на огнот, како што претходно изјави, Трамп рече дека прекинот на огнот не е неопходен, објавува Гардијан.

„Не мислам дека прекинот на огнот е неопходен. Прекинот на огнот е добра работа што треба да се постигне, но разбирам зошто една земја можеби не сака прекин на огнот. Можеме да работиме на мировен договор додека борбите продолжуваат. Тие мора да се борат. Би сакал да престанат, би сакал да престанат, но стратешки тоа може да биде неповолно за едната или другата страна“, рече американскиот претседател.

Високиот помошник на рускиот претседател Владимир Путин, Кирил Дмитриев, сподели изјава на американскиот претседател Доналд Трамп, кој рече дека сите мировни договори што ги склучил биле постигнати без прекин на огнот.

Дмитриев на платформата X ја сподели изјавата на Трамп: „Сите мировни договори што ги склучив беа постигнати без прекин на огнот“, додека американскиот претседател одржуваше прес-конференција со украинскиот претседател Володимир Зеленски во Белата куќа.

Претходно, Дмитриев објави: „Траен мир наспроти привремено прекин на огнот“.

Кремљ долго време инсистираше на сеопфатен договор за решавање на војната во Украина и решавање на „коренските причини“ за тој конфликт, потсетува CNN.

Порано денес, Трамп беше во Овалната соба, каде што се сретна со украинскиот претседател Володимир Зеленски и рече дека прекинот на огнот во Украина не е неопходен за преговори за завршување на војната.