Трамп претпочита да не присуствува на евентуалната средба Путин-Зеленски

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека би претпочитал да не присуствува на потенцијална средба меѓу рускиот претседател Владимир Путин и Володимир Зеленски. Тој им рече на новинарите дека односот меѓу Путин и Зеленски е далеку од идеален, но дека Вашингтон има намера да види дали можат да соработуваат.

„Ќе видиме. Планираме да видиме дали Путин и Зеленски можат да соработуваат. Знаете, тоа е како масло и оцет: нивниот однос не е многу добар, од причини што ги знаете. Но, ќе видиме“, рече тој. Трамп изрази надеж дека нивната средба би можела да се одржи без негово учество. „Ќе видиме дали е потребно да бидам таму. Би претпочитал да не бидам таму. Би сакал да се сретнат и да се обидат да постигнат нешто, но во меѓувреме, борбите продолжуваат“, рече Трамп.

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во интервју за NBC изјави дека Владимир Зеленски рекол „не“ на сите предлози на американскиот претседател Доналд Трамп за решавање на конфликтот во Украина, што САД го сметаат за неопходно, за време на средбата во Вашингтон. Рускиот министер, исто така, рече дека не е планирана средба меѓу рускиот претседател Владимир Путин и Владимир Зеленски, но рускиот лидер е подготвен да се сретне со него кога ќе биде готова агендата на самитот.