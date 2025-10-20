Трамп принуден да се качи на „Ер Форс Уан“ преку мали скали откако „откриена е сомнителна структура во близина“

0 SHARES Сподели Твитни

Доналд Трамп беше принуден да се качи на авионот „Ер Форс Уан“ во неделата преку мали скали поради засилени безбедносни мерки откако во близина беше откриено „сомнително ловиште“.Претседателот го напушти меѓународниот аеродром Палм Бич во неделата за да се врати во Вашингтон, откако сомнителната структура беше откриена во петокот, пишуваат странските медиуми, според „Телеграф“.Претставник на Белата куќа изјави дека откритието довело до спроведување на зголемени безбедносни мерки во неделата, кога Трамп се вратил на аеродромот.Директорот на ФБИ, Кеш Пател, нагласи дека „возвишеното ловиште“ било „во рамките на видното поле на зоната за слетување на „Ер Форс Уан“.„ФБИ оттогаш ја презеде истрагата, испраќајќи ресурси за собирање на сите докази од местото на настанот…“Сепак, досега, сомнителната структура не е поврзана со ниту едно лице.Беше пронајдено сместено во дрво во близина на местото каде што Трамп обично слетува од Ер Форс Уан. Не е пронајдена муниција во близина, а наодот беше опишан како чуден збир на работи.Трамп е познат по тоа што во минатото одржувал импровизирани прес-конференции пред да се качи во авион, слободно разговарал со новинарите и одговарал на прашања за вестите од денот.Но, во неделата тој се качил во авионот „брзо“ и во помал обем поради зголемените ризици.

