Трамп: Промена на режимот во Иран е најдоброто нешто што може да се случи

Запрашан за потенцијална промена на режимот во Иран, американскиот претседател Доналд Трамп рече:

„Се чини дека тоа би било најдоброто нешто што може да се случи“, додека потврди дека испраќа втор носач на авиони на Блискиот Исток „во случај да не склучиме договор“ со Исламската Република. „47 години тие разговараат и разговараат и разговараат“, им рече Трамп на новинарите по посетата на војниците во Форт Браг, Северна Каролина, осврнувајќи се на иранските свештенички владетели.

„Во меѓувреме, изгубивме многу животи додека тие разговараат. Откинати нозе, откинати раце, откинати лица. Ние продолжуваме долго време.“

Запрашан за тоа кој би сакал да го преземе Иран, Трамп одби да одговори, но додаде дека „има луѓе“. Неговите коментари се чинеа спротивни на оние дадени од американскиот потпретседател Џ.Д. Венс, кој претходно оваа недела посочи дека администрацијата не се залага за промена на режимот во Иран.

„Ако иранскиот народ сака да го собори режимот, тоа е до иранскиот народ“, рече Венс, навидум сугерирајќи дека тоа не е целта на администрацијата. Она на што сме фокусирани во моментов е фактот дека Иран не може да има нуклеарно оружје.“

САД неодамна се чинеше дека се отворени за идејата за промена на режимот во Иран, при што Трамп ги повика демонстрантите да „преземат“ владини институции среде масовните протести таму и наводно побара од помошниците план за удар што би можел да помогне во поттикнувањето на соборувањето на владата. Но, потоа Вашингтон влезе во преговори со Иран, од кои втората рунда ќе се одржи во Женева следната недела, изјави извор запознаен со ова прашање за Ројтерс.

Трамп постојано му се закануваше на Техеран со напад ако не се согласи на договор со кој Исламската Република ќе се откаже од своите капацитети за производство на нуклеарно оружје, ќе ја повлече својата програма за балистички ракети и ќе ја прекине поддршката за вооружени посредници во регионот. Според изворот, американска делегација, вклучувајќи ги пратениците Стив Виткоф и Џаред Кушнер, ќе се состане со Иранците во вторник наутро, а претставници од Оман – кој беше домаќин на првата рунда разговори – ќе бидат присутни за да посредуваат во контактите меѓу САД и Иран. Виткоф и Кушнер потоа ќе учествуваат во одделни трилатерални разговори со претставници од Русија и Украина попладне, рече изворот.