Трамп разговараше со Иранците: Нареди петдневно суспендирање на нападите врз електраните и енергетската инфраструктура

По острата реторика и заканите кон Иран, американскиот претседател Доналд Трамп се огласи на својата социјална мрежа Truth Social, најавувајќи ненадеен пресврт во кризата.

Трамп објави дека воените напади врз енергетската инфраструктура на Иран се одложени за пет дена поради „ многу добрите и продуктивни разговори “ со Техеран.

Во соопштението, кое е напишано целосно со големи букви во неговиот препознатлив стил, Трамп истакна дека САД и Иран водат детални преговори во текот на изминатите два дена за целосно решавање на конфликтот на Блискиот Исток.

„Со задоволство можам да известам дека Соединетите Американски Држави и Државата Иран имаа многу добри и продуктивни разговори во текот на изминатите два дена во врска со целосно решавање на нашите непријателства на Блискиот Исток“, напиша Трамп на Truth Social.

Тој дополнително објасни зошто одлучил да ги суспендира претходно најавените напади.

„Врз основа на тонот и насоката на овие длабоки, детални и конструктивни разговори, кои ќе продолжат во текот на неделата, му наложив на Министерството за војна да ги одложи сите воени напади врз иранските електрани и енергетската инфраструктура за период од пет дена, под услов тековните состаноци да бидат успешни“, додаде тој.

Петдневното одложување доаѓа откако Трамп првично му даде на Иран 48 часа да го деблокира Ормутскиот теснец, клучен воден пат за светската нафта.

Дали овие преговори ќе доведат до вистинска деескалација и отворање на теснецот, или ќе претставуваат само кратко затишје пред бурата, ќе се види во следните пет дена.

